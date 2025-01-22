Beşiktaş taraftarından Bolu için sessizlik

Beşiktaş taraftarları, Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle Athletic Bilbao maçının ilk dakikasında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş taraftarından Bolu için sessizlik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2025 18:33
Beşiktaş taraftarları, Bolu'da yaşanan yangın faciasına kayıtsız kalmadı.

Siyah-beyazlı tribünler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçının ilk dakikasında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı.

Beşiktaş taraftarlar, sessiz kaldıktan sonra ilk bir dakikanın ardından tezahürata başladı.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao maçı öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery