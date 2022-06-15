Beşiktaş'tan Cyle Larin'e cevap!

Beşiktaş, sosyal medya hesabından kulüple ilgili fotoğraflarını kaldıran Cyle Larin'e benzer bir yöntemle cevap verdi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Cyle Larin'e cevap!
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15 Haziran 2022 14:28
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin, Instagram hesabından hamlede bulunmuştu.

LARIN TAKİPTEN ÇIKARILDI

Beşiktaş ile ilgili paylaşımların hepsini hesabından kaldıran Kanadalı oyuncuya Beşiktaş'tan karşı cevap geldi. Siyah beyazlı kulüp, Cyle Larin'i takipten çıkardı.

SAISS TAKİP EDİLDİ

Ayrıca yeni transfer Romain Saiss ise takip edilmeye başlandı.



 


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