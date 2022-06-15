Beşiktaş'tan Cyle Larin'e cevap!

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin, Instagram hesabından hamlede bulunmuştu.
LARIN TAKİPTEN ÇIKARILDI
Beşiktaş ile ilgili paylaşımların hepsini hesabından kaldıran Kanadalı oyuncuya Beşiktaş'tan karşı cevap geldi. Siyah beyazlı kulüp, Cyle Larin'i takipten çıkardı.
SAISS TAKİP EDİLDİ
Ayrıca yeni transfer Romain Saiss ise takip edilmeye başlandı.
LARIN TAKİPTEN ÇIKARILDI
Beşiktaş ile ilgili paylaşımların hepsini hesabından kaldıran Kanadalı oyuncuya Beşiktaş'tan karşı cevap geldi. Siyah beyazlı kulüp, Cyle Larin'i takipten çıkardı.
SAISS TAKİP EDİLDİ
Ayrıca yeni transfer Romain Saiss ise takip edilmeye başlandı.