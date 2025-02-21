Beşiktaş'ta yeniler yedek kaldı!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu.
Beşiktaş'ta devre arası transfer edilen Keny Arroyo ve Elan Ricardo, Eyüpspor maçında yedek kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında da iki isme süre vermemişti.
İşte Beşiktaş'ın Eyüpspor maçındaki ilk 11'i:
Beşiktaş'ta devre arası transfer edilen Keny Arroyo ve Elan Ricardo, Eyüpspor maçında yedek kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında da iki isme süre vermemişti.
İşte Beşiktaş'ın Eyüpspor maçındaki ilk 11'i:
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