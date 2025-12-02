01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-1
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-3
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-4

Beşiktaş'ta yeni sayfa; Umutlar yeşerdi

Milli arada küllerinden doğan Orkun Kökçü, performansını yükseltti. Orkun, Karagümrük karşısındaki istatistikleriyle göz doldurdu. Hücum hattında Jota, Cerny ve Cengiz'in uyumlu futbolu da "İşte bu" dedirtti.

calendar 02 Aralık 2025 08:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de sezonun devre arasına yaklaşılırken Beşiktaş, yeni umutlarla yeni bir sayfa açıyor.

İstikrarsız sonuçlar ve Rafa Silva kriziyle sarsılan siyah-beyazlılara Karagümrük galibiyeti ilaç oldu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın hücum hattında yaptığı değişiklikler tam not aldı. Jota Silva, Cerny ve Cengiz Ünder'li 3'lü ofansif hat, iyi anlamda görüntü verdi.

Forvette Bilal Toure tercihi de tam not aldı. Kaptan Orkun Kökçü de üzerindeki ölü toprağını attı. Yüzde 95 isabetli pas, 12 kez sahipsiz top kazanma, 6 orta ve 9 kilit pasla dikkat çeken milli futbolcu, öz güvenini yeniden kazandı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
