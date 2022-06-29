Beşiktaş'ta 'yapay zeka' sistemi

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda, teknolojinin geldiği son nokta olan yapay zeka analiz modelini uygulamaya geçti.



Merkezi İsviçre'de bulunan bir analiz şirketi ile anlaşmaya varıldı. Bu kurum, dünyada bu işin en uzman kadrosu olarak biliniyor. İngiliz, İspanyol, İtalyan ve Alman kulüpleri başta olmak üzere, birçok takıma yapay zeka ile analiz raporları sunuyor. Bu proje kapsamında Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri ve Vodafone Park'a özel kameralar monte edilecek.



Ayrıntılı şekilde değerlendirilecek



Her idman ve maçlardaki veriler, anında İsviçre'deki şirket merkezine aktarılacak. Burada yapay zeka ile oyuncunun tüm verileri ayrıntılı analiz edilip, artı ve eksileri belirlenip, her idman ile maç sonu geniş rapor halinde teknik ekibin üyesi olduğu sisteme yüklenecek. Özel şifreli bilgilere, izin verilmeyen kullanıcılar erişemeyecek. Yapay zeka sistemi ile çalışmalar dizayn edilip maçlara çıkılacak.





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