Beşiktaş'ta Solskjaer'den duran top uyarısı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, derbi karşılaşması öncesi oyuncularına duran top tehlikesi karşısında hazırlık olmalarını tembihledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Solskjaer'den duran top uyarısı!
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28 Mart 2025 09:04
Son güncelleme 28 Mart 2025 09:08
Bu sezon duran top savunmalarında oldukça zorlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, büyük derbi öncesi bu konuda oyuncularına uyarılarda bulundu.

"DURAN TOPLARDA ETKİLİLER"

Deneyimli teknik adam oyuncularına uyarılarda bulunurken, "Duran toplar bu kez can yakmasın. Derbide hem alanı hem de rakipleri çok iyi savunmalıyız. Osimhen başta olmak üzere duran toplarda etkili isimleri var. Basit hata yapmayalım ve kolay gol yemeyelim" ifadelerini kullandı.

KALESİNDE 9 GOL GÖRDÜ

Beşiktaş, bu sezon serbest vuruş, frikik ve taç organizasyonları ile kalesinde 9 gol gördü. siyah beyazlılar, gollerin yüzde 35'ini bu pozisyonlardan yedi. 
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