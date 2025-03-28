Beşiktaş'ta Solskjaer'den duran top uyarısı!

Bu sezon duran top savunmalarında oldukça zorlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, büyük derbi öncesi bu konuda oyuncularına uyarılarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"DURAN TOPLARDA ETKİLİLER"
Deneyimli teknik adam oyuncularına uyarılarda bulunurken, "Duran toplar bu kez can yakmasın. Derbide hem alanı hem de rakipleri çok iyi savunmalıyız. Osimhen başta olmak üzere duran toplarda etkili isimleri var. Basit hata yapmayalım ve kolay gol yemeyelim" ifadelerini kullandı.
KALESİNDE 9 GOL GÖRDÜ
Beşiktaş, bu sezon serbest vuruş, frikik ve taç organizasyonları ile kalesinde 9 gol gördü. siyah beyazlılar, gollerin yüzde 35'ini bu pozisyonlardan yedi.
"DURAN TOPLARDA ETKİLİLER"
Deneyimli teknik adam oyuncularına uyarılarda bulunurken, "Duran toplar bu kez can yakmasın. Derbide hem alanı hem de rakipleri çok iyi savunmalıyız. Osimhen başta olmak üzere duran toplarda etkili isimleri var. Basit hata yapmayalım ve kolay gol yemeyelim" ifadelerini kullandı.
KALESİNDE 9 GOL GÖRDÜ
Beşiktaş, bu sezon serbest vuruş, frikik ve taç organizasyonları ile kalesinde 9 gol gördü. siyah beyazlılar, gollerin yüzde 35'ini bu pozisyonlardan yedi.