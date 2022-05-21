Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a veda

Beşiktaş tribünleri, sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup'a veda etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2022 19:22
Beşiktaş'la bu sezon sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlı taraftarlar özel pankart yaptı.

Güney ve doğu tribünlerinin birleşme noktasında yer alan pankartta "Maestro Ozi" yazısı ve tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı üç şampiyonluğu simgeleyen üç adet Beşiktaş logosu olması dikkat çekti.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ