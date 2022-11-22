Beşiktaş'ta ocak operasyonu

Beşiktaş'ta tüm gözler ara dönemde yapılması planlanan transferlere çevrilmiş durumda.



Konuyla ilgili olarak Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Şenol Güneş bir araya geldi. Başkan Çebi, Güneş'e, "Eksiklerimiz neler?" diye sordu. Güneş'in cevabı "Takımın potansiyeli yüksek, bu konuda sorunumuz yok. Bu potansiyeli ortaya çıkarırız ama birkaç dokunuşa derinliğe ihtiyacımız var: Ayrıca derinlik sorumuz var. Bir de fazlalıklardan kurtulmamız lazım" yanıtını verdi.



Tecrübeli teknik adam, Dünya Kupası arasından sonra net bir rapor verecek ve Ocak ayında yapılması gereken operasyonun hatlarını belirleyecek. Güneş'in scout ekibini gönderdiği maçlar, yardımcısının izlemesini istediği maçlar, kendisinin takip ettiği maçları göz önüne alarak son kararını vereceği ifade edildi.

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