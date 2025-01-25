Beşiktaş'ta hedef sol bek

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında alınan galibiyetin yanında ortaya konan futbol, Beşiktaş taraftarını yeniden heyecanlandırdı. Sezon başından bu yana ümitsizliğe kapılan siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solkjaer'in gelişinin ardından yeniden umutlandı.
SOL BEK TALEBİ
Norveçli teknik adam da, eldeki mevcutlarla en iyisini yapmaya çalışırken, diğer yandan da geleceğe dönük transferlerle Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı. Takımla kısa süre içerisinde kaynaşan Solkjaer'in, yönetimle yaptığı toplantılarda özellikle sol bek ihtiyaçları bulunduğunu dile getirdi.
ÖNEMLİ EKSİKLİK
Sezon başından bu yana zaman zaman eleştiri toplayan Masuaku, takımla birlikte ayağa kalksa da, yeni teknik adam, bu bölgedeki alternatiflerini çoğaltmak için çalışmalara girişti. Alt yapıdan gelen Emrecan Terzi'nin sakatlığı sonrasında alternatif olarak bu bölgede sadece Bakhtiyor Zaynutdinov'un bulunması, Solkjaer'e göre önemli bir eksiklik olarak düşünülüyor.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Beşiktaşlı kurmayların gündemindeki isimlerden birisi Rıdvan Yılmaz. Rangers'ta kariyerini sürdüren eski oyuncusunu opsiyonlu kiralama düşüncesinde olan Serdal Adalı ve ekibi, ilk adımları da atmış durumda. Ancak İskoç temsilcisi, 2022 yazında 4 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Rıdvan'ı kiralık seçeneğiyle göndermek istemiyor. Ayrıca İtalyan basını, siyah-beyazlıların Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen Lucas Piton'u kadrosuna katmak istediğini yazdı.
SOL BEK TALEBİ
Norveçli teknik adam da, eldeki mevcutlarla en iyisini yapmaya çalışırken, diğer yandan da geleceğe dönük transferlerle Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı. Takımla kısa süre içerisinde kaynaşan Solkjaer'in, yönetimle yaptığı toplantılarda özellikle sol bek ihtiyaçları bulunduğunu dile getirdi.
ÖNEMLİ EKSİKLİK
Sezon başından bu yana zaman zaman eleştiri toplayan Masuaku, takımla birlikte ayağa kalksa da, yeni teknik adam, bu bölgedeki alternatiflerini çoğaltmak için çalışmalara girişti. Alt yapıdan gelen Emrecan Terzi'nin sakatlığı sonrasında alternatif olarak bu bölgede sadece Bakhtiyor Zaynutdinov'un bulunması, Solkjaer'e göre önemli bir eksiklik olarak düşünülüyor.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Beşiktaşlı kurmayların gündemindeki isimlerden birisi Rıdvan Yılmaz. Rangers'ta kariyerini sürdüren eski oyuncusunu opsiyonlu kiralama düşüncesinde olan Serdal Adalı ve ekibi, ilk adımları da atmış durumda. Ancak İskoç temsilcisi, 2022 yazında 4 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Rıdvan'ı kiralık seçeneğiyle göndermek istemiyor. Ayrıca İtalyan basını, siyah-beyazlıların Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen Lucas Piton'u kadrosuna katmak istediğini yazdı.