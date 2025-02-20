Beşiktaş'ta Gedson için yüzde 50'si için teklif edilecek o rakam!

Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Gedson Fernandes için harekete geçti.



Gedson Fernandes'in haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduran Beşiktaş, diğer yüzde 50'lik kısmı da almak adına Benfica ile görüşmelere başlıyor.



Öte yandan Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'in yüzde 50'si için Benfica'ya teklif edeceği rakam da ortaya çıktı.



7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK



Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica Uluslararası İlişkiler Direktörü Simao Sabrosa ile bir araya gelecek ve Gedson Fernandes'in yüzde 50 hakkı için Portekiz ekibine 7 milyon euro teklif edecek.



