Beşiktaş'ta dev zirveden çıkan sonuç: Yola devam!

Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirmek üzere Başkan Çebi'nin ofisinde bir araya geldi.



İkilinin zirvesinden birlikte yola devam kararı alındı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında istifa sorusuna yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takımın deneyimli teknik adamı, '

' sorusuna "

" dedi.

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" sorusuna Sergen Yalçın "

" yanıtını verdi.

Sergen Yalçın "Her şeyi yapıyoruz, biz de üzgünüz. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. İşler iyi gitmiyor, kazanamıyoruz. Birçok sorunumuz var. Biraz da kader bizi buraya götürüyor. İlk 10 dakikada 4 pozisyon var atamıyoruz ama hemen yiyoruz. Neyi yanlış yapıyoruz? Oyuncularla da konuşuyoruz. Onlar da bir problemlerinin olmadıklarını söylüyorlar. Oyunculara hatalarımızı soruyoruz ama herkes memnun. Arkadaşlık çok güzel, paralar ödeniyor. Görünen hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sergen Yalçın "Oyuncularla problem yok. Herkes parasını alıyor. Hiçbir sorun yok. Valla çıkışı göremiyoruz! 2,5 aydır bu durumdayız. Dortmund maçından beri böyleyiz. Sakatlıklar oldu. Sistemi değiştirdik, analiz yaptık, konuştuk. Diyorsunuz ya analiz yapmıyormuşum, nereden biliyorsunuz? Analizi her hoca yapar! Bu işin parçasıdır ve herkes yapar." dedi.





Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olurken siyah beyazlılarda önemli gelişmeler yaşandı.Bugün Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi.