Beşiktaş'ta dev zirve: 'Seri yakalarsak şampiyon oluruz'

'tagöreve hızlı başladı… Futbolun teslim edildiği yöneticile futbol takımları genel koordinatörlüğüne getirilen, mazbata töreninin ardından soluğu Ümraniye Tesisleri'nde aldı.Uçar ile Aybaba, duydukları güveni dile getirirken.vurgusu yaptı. İşte dev toplantıda konuşulanlar....Futbol Koordinatörü Samet Aybaba yaptığı konuşmada,ifadelerini kullandı.Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise şunları söyledi:Teknik direktör Rıza Çalımbay, büyük buluşma için şu yorumu yaptı: