Beşiktaş'ta dev zirve: "Seri yakalarsak şampiyon oluruz"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta futbolun teslim edildiği yönetici Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörlüğüne getirilen Samet Aybaba, mazbata töreninin ardından Ümraniye Tesisleri'nde eski takım arkadaşları teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir araya geldi. İşte dev toplantının detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta dev zirve: 'Seri yakalarsak şampiyon oluruz'
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07 Aralık 2023 09:36
Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimi göreve hızlı başladı… Futbolun teslim edildiği yönetici Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörlüğüne getirilen Samet Aybaba, mazbata töreninin ardından soluğu Ümraniye Tesisleri'nde aldı. Eski takım arkadaşları teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir araya gelen Uçar ile Aybaba, duydukları güveni dile getirirken. 'Bu işi hep birlikte başaracağız' vurgusu yaptı. İşte dev toplantıda konuşulanlar....



"BİZLER FUTBOLUN İÇİNDEN GELDİK"

Futbol Koordinatörü Samet Aybaba yaptığı konuşmada, "Bizim için çok mutlu günlerin içerisindeyiz. Beşiktaş'ın eski futbolcuları olarak üçümüz (Samet Aybaba-Feyyaz Uçar-Rıza Çalımbay) tekrar bir araya geldik. Tek hedefimiz var; başarmak. Bunun için de size ihtiyacımız var. Futbolun içinden geldik, herkesi anlarız, sizler de bizi anlayın. Sahada iyi olmak için mücadele edelim, herkes birbirine yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ KALINMIŞ DEĞİL"

Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise şunları söyledi: "Biz size inanıyoruz, bana göre hiçbir şey için geç kalınmış değil. Hepiniz iyi futbolcularsınız, birlikte ayağa kalkacağız. Bugüne kadar yapamadıklarınızı birlikte başarmaya çalışacağız. Bir seri yakalarsak şampiyonluk için ümidimiz olabilir. Geçtiğimiz sezon iyi bir seri yakalanmıştı, bu sezona da öyle başladınız ama devamı olmadı. Sadece daha önce yaptığınız şeyi tekrar edeceksiniz."




"MUTLU OLDUM ÇOK GÜLDÜK"

Teknik direktör Rıza Çalımbay, büyük buluşma için şu yorumu yaptı: "Yıllardır Beşiktaş'ta görülmeyen bir durum bu. Birlik ve beraberlik içinde güzel şeyler yapacağız. Bir araya gelince çok güldük, mutlu olduk. Bu mutluluğun sürmesi için çalışacağız."  

 
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