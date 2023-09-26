Beşiktaş'ta 5 eksik!

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Adana Demirspor maçının kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Ante Rebic, sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlılarda Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroya dahil edilmedi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcularımız Rebic ve Gedson sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadılar."
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Ante Rebic, sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlılarda Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroya dahil edilmedi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcularımız Rebic ve Gedson sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadılar."
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu