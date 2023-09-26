Beşiktaş'ta 5 eksik!

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 2 isim sakatlığı, 3 futbolcu ise statü gereği kamp kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta 5 eksik!
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26 Eylül 2023 17:09
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Adana Demirspor maçının kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Ante Rebic, sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlılarda Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcularımız Rebic ve Gedson sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadılar."

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu




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