Beşiktaş: 'Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, yaptığı paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.
Yapılan paylaşımda; "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!
Siyah-beyazlılar, yaptığı paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.
Yapılan paylaşımda; "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!