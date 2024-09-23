Beşiktaş: "Penaltı nedir? Ne zaman verilir?"

Beşiktaş, Eyüpspor maçı sonrası bir görüntü paylaşarak Gabriel Paulista'nın yerde kaldığı pozisyona tepki gösterdi.

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Beşiktaş: 'Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'
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23 Eylül 2024 00:05
Son güncelleme 23 Eylül 2024 00:08
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, yaptığı paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.

Yapılan paylaşımda; "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.

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