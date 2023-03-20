Beşiktaş'ın yükselişindeki sır: Cenk & Aboubakar

Beşiktaş'ın iki forveti Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi anlaşıyor.



Golleri atmaya başlayan ikiliden teknik heyet çok memnun. İstanbulspor karşılaşmasında iki futbolcu da fileleri sarsıp galibiyette büyük rol oynarken Cenk de performanslarına ilişkin açıklama yapmıştı.



'Aynı anda sahada olmayı seviyorum'



Aboubakar ile uyumuna ilişkin soruyu cevaplandıran golcü oyuncu, "Ben solda başladım sonra çift forvete döndük. Çift forvet oynayınca birbirimizi iyi tanıdığımız için daha çok gol pozisyonu bulduk. İkinci golde topu kaptıktan sonra ona verdim. O da muhteşem bir gol attı. Ona yakışan bir gol attı. Seviyorum Aboubakar ile aynı anda sahada olmayı. Onunla hem saha içinde hem saha dışında iyi anlaşıyorum. Onun gibi bir forvet Beşiktaş'ta olduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı.



Galibiyet serisini getirdi



Siyah-Beyazlı formayla üçüncü dönemine sessiz bir giriş yapan Vincent Aboubakar, ilk 4 karşılaşmada skor üretememişti. Bu gelişmenin ardından formunu üst seviyeye çıkarabilmek için 4 yıldır beraber çalıştığı Türk asıllı Belçikalı özel antrenörü Selim Demirci'yi İstanbul'a davet eden Kamerunlu, yaptığı özel idmanlar sonrası uçuşa geçti. Demirci'yle yaptığı antrenmanların ardından 3 maçta 3 gol atan Abou, takımına 3 karşılaşmalık galibiyet serisini getiren isim oldu. Abou, Milli ara sonrasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında da şovuna devam etmek için şimdiden harekete geçti.



