Beşiktaş'ın tek rakibi Bayern Münih!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş'ta futbolcular performanslarıyla Avrupa düzeyinde başarılara imza attı. Uzun ve yorucu maratonu mutlu bitiren siyah-beyazlılar, birçok alanda istatistikleri yerle bir ederek büyük hedefe ulaştı. Rakiplerinin yanı sıra dar kadrosu, sakatlıklar ve hastalıklarla boğuşan Sergen Yalçın'ın ekibi, çok sayıda alanda önemli başarılar sergilediler.



TEK RAKİBİ BAYERN MÜNİH

Beşiktaş'ın en dikkat çeken noktalarının başında gol performansı geldi. Siyah-beyazlılar 40 maçta bulduğu 89 gol ile sadece 94 gollü Bayern Münih'in gerisinde kaldı.



HEPSİ BİRER GOLCÜ OLDU

Beşiktaş, attığı gol sayısında Avrupa'da başları çekerken sadece savunma oyuncuları 11 gol atıp, 11 asist yapmayı başardı. Rosier 2 gol, 6 asistle en skorer savunmacı olurken, takımın en çok skora katkı sağlayan ismi ise 23 gol, 5 asist yaparak kariyer rekoru kıran Larin oldu. Sakatlık söylentileri altında transfer edilen Aboubakar da Yalçın'ın dokunuşuyla 16 gol, 5 asistle adeta küllerinden doğdu.



GHEZZAL VARSA SORUN YOK

8 gol, 17 asiste ulaşarak ligin asist kralı olmayı başaran Rachid Ghezzal ise 20 rakibinin 17'sine karşı skor katkısı yaptı. Cezayirli futbolcu sayesinde Kartal doğrudan 22.5 milyon TL puan primini de kasasına koydu. Ghezzal, Yeni Malatya, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurum, Ankaragücü, Sivas, Hatay, Göztepe, Antalya, Gençlerbirliği, Gaziantep, Başakşehir, Alanya, Kayseri, Rize, Galatasaray ve Karagümrük'e karşı skor üretmeyi başardı.



KARTAL'IN HAVASI YERİNDE

Beşiktaş'ın başarısında bir başka önemli etken ise hava hakimiyetinde yakaladıkları oran oldu. Siyah- beyazlılar yüzde 56.7 gibi yüksek bir hava topu kazanma yüzdesine ulaşırken, bu alanda da Avrupa'da üç numaraya yerleşti. Beşiktaş sadece Deportivo (%58) ve Leipzing'e (%57,5) geçildi.



