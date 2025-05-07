Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!

Fenerbahçe derbisinde de kalesinde devleşen Mert Günok, 7 kurtarışla bu sezon ligde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.Tecrübeli eldiven, Anderson Talisca'nın etkili şutları başta olmak üzere Fenerbahçe hücumcularına gol izni vermedi.Bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Mert Günok kalesinde ise 30 gol gördü. Maç başına 0.96 gol yeme ortalaması tutturan Mert Günok, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.Mert Günok sakatlığı nedeniyle ligde sadece 1 maç kaçırırken Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta görev alamadı.Sene başında sözleşmesi uzatılan Mert Günok'un 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.