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Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, kötü geçen sezonda takımın en iyilerinden biri olmayı sürdürüyor.

calendar 07 Mayıs 2025 13:24
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
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Fenerbahçe derbisinde de kalesinde devleşen Mert Günok, 7 kurtarışla bu sezon ligde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

Tecrübeli eldiven, Anderson Talisca'nın etkili şutları başta olmak üzere Fenerbahçe hücumcularına gol izni vermedi.

10 MAÇTA KAPATTI

Bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Mert Günok kalesinde ise 30 gol gördü. Maç başına 0.96 gol yeme ortalaması tutturan Mert Günok, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Mert Günok sakatlığı nedeniyle ligde sadece 1 maç kaçırırken Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta görev alamadı.

2027'YE KADAR DEVAM

Sene başında sözleşmesi uzatılan Mert Günok'un 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



 
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