Beşiktaş'ın genç yeteneğine sürpriz talip!

Beşiktaş'ın sezon başında Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz, Portekiz takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.



Türkiye Gazetesi'nde yer alana habere göre; Demir Ege'ye Sporting Lizbon talip oldu.



20 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu 5 milyon Euro. Rio Ave'nin bu ücreti Beşiktaş'a ödedikten sonra Demir Ege'yi daha yüksek bir bedelle Sporting'e satmayı planladı öğrenildi.



PERFORMANSI



Portekiz kulübünde 17 maça çıkan ve 1141 dakika sahada kalan genç futbolcu 2 asist yaptı.



