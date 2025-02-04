Beşiktaş'ın genç yeteneğine sürpriz talip!

Beşiktaş'ta forma şansı bulamadığı için sezon başında Rio Ave'ye kiralık olarak gönderilen Demir Ege Tıknaz'ı, Sporting Lizbon'un istediği ileri sürüldü.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın genç yeteneğine sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2025 09:53

Beşiktaş'ın sezon başında Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz, Portekiz takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. 

Türkiye Gazetesi'nde yer alana habere göre; Demir Ege'ye Sporting Lizbon talip oldu. 

20 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu 5 milyon Euro. Rio Ave'nin bu ücreti Beşiktaş'a ödedikten sonra Demir Ege'yi daha yüksek bir bedelle Sporting'e satmayı planladı öğrenildi.

PERFORMANSI

Portekiz kulübünde 17 maça çıkan ve 1141 dakika sahada kalan genç futbolcu 2 asist yaptı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery