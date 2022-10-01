WEGHORST'A ÖZEL İLGİ

ÖZEL BİR MAÇA ÇIKACAĞINI HİSSETTİ

TEK AMACI GOL ATMAK

Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maç öncesi en önemli sıkıntıyı hücumda yaşıyor. Ghezzal'ın geç iyileşmesi, N'Koudou'nun da sakatlığı can sıkarken teknik direktör Valerien İsmael, Wout Weghorst'a sarıldı.Ismael'in kanatlardan oynatmak istediği oyunun son ve en önemli durağı olan Wout Weghorst, antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaparken, teknik heyet de yıldız futbolcuyla özel olarak ilgileniyor.Kariyerinde derbi heyecanını defalarca yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu kez çok daha özel bir maça çıkacağını hissetmiş durumda.Günlerdir tesislerde arkadaşlarından Fenerbahçe derbisinin taraftar ve camia açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu dinleyen Hollandalının derbi mücadelesinde en büyük isteği skora katkı yaparak takımının kazanmasını sağlamak.