Beşiktaş'ın derbideki büyük kozu Weghorst!

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Fenerbahçe derbisinde takımının en büyük kozu olacak. Weghorst'a teknik ekip yakından ilgi gösteriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın derbideki büyük kozu Weghorst!
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01 Ekim 2022 13:15
Wout Weghorst
Wout Weghorst
Beşiktaş
Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maç öncesi en önemli sıkıntıyı hücumda yaşıyor. Ghezzal'ın geç iyileşmesi, N'Koudou'nun da sakatlığı can sıkarken teknik direktör Valerien İsmael, Wout Weghorst'a sarıldı.

WEGHORST'A ÖZEL İLGİ

Ismael'in kanatlardan oynatmak istediği oyunun son ve en önemli durağı olan Wout Weghorst, antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaparken, teknik heyet de yıldız futbolcuyla özel olarak ilgileniyor.

ÖZEL BİR MAÇA ÇIKACAĞINI HİSSETTİ

Kariyerinde derbi heyecanını defalarca yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu kez çok daha özel bir maça çıkacağını hissetmiş durumda.

TEK AMACI GOL ATMAK

Günlerdir tesislerde arkadaşlarından Fenerbahçe derbisinin taraftar ve camia açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu dinleyen Hollandalının derbi mücadelesinde en büyük isteği skora katkı yaparak takımının kazanmasını sağlamak.



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