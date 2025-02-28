Beşiktaş Fibabanka, geriden gelerek galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında Beşiktaş Fibabanka, geriden geldiği maçta deplasmanda Karşıyaka'yı 93-79 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fibabanka, geriden gelerek galip
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28 Şubat 2025 22:36
Son güncelleme 28 Şubat 2025 23:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'ya konuk oldu. 

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Sport Hall'da oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, geriden gelerek 93-79 kazandı. 
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Berk Kurtulmuş,

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 7, Hakan Sayılı 11, Thomas Akyazılı 15, Gallinat 13, Muhsin Yaşar 5, Efe Ergi Tırpancı 9, Hollins 10, Yalın Yıldız 2, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel

Beşiktaş Fibabanka: Allman 8, Plavsic 4, Needham 12, Yiğit Arslan 20, Sleva 12, Mathews 18, Berk İbrahim Uğurlu 13, Morgan 4, Kerem Kuthan Konan 2

1. Periyot: 27-19

Devre: 45-43

3. Periyot: 63- 69

Diskalifiye: 34.41 Needham (Beşiktaş Fibabanka)

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