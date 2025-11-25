25 Kasım
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Kupası son 16 turundaki rakibi RK Celje oldu

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Slovenya'nın RK Celje takımıyla eşleşti ve maçlarını Şubat ayında oynayacak.

 Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Slovenya'nın RK Celje ekibiyle eşleşti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

Slovenya temsilcisi RK Celje ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 14-15 Şubat'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 21-22 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.

