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Beşiktaş, Danilho Doekhi için devrede!

Union Berlin'le sözleşmesi 1 yıl kalan Danilho Doekhi, yeni sezonda takımdan ayrılabilir. Beşiktaş ve Valencia'nın yakından takip ettiği oyuncu, Premier Lig ve Serie A kulüplerinin de radarında.

calendar 12 Temmuz 2025 11:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Danilho Doekhi için devrede!
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Union Berlin'in başarılı savunmacısı Danilho Doekhi, bu yaz takımdan ayrılabilir. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Hollandalı stoperin durumu birçok kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ilgisinin ardından Beşiktaş ve Valencia da 26 yaşındaki oyuncuyu radarına aldı. Geride kalan Bundesliga sezonunda tüm maçlarda forma giyerek istikrarını ortaya koyan Doekhi, yeni bir meydan okumaya açık.

Union Berlin'in, oyuncudan bonservis geliri elde etmek için tekliflere açık olduğu belirtiliyor.

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