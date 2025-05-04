Benfica, kritik maç öncesi hata yapmadı!

Portekiz Premier Lig'in 32. hafta maçında Benfica, Estoril'e konuk oldu.



Antonio Coimbra da Mota Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Benfica, 2-1 kazandı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde Fredrik Aursnes ve 35. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti. Estoril'in tek golü ise 78. dakikada Vinicius'tan geldi.



Estoril, mücadelenin 66. dakikasında Yanis Begraoui ile penaltı atışından yararlanamadı.



Benfica, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.



Benfica'da mücadeleye ilk 11' başlayan Kerem Aktürkoğlu, 79. dakikada yerini Leandro Barreiro'ya bıraktı.



Öte yandan Benfica'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.



Bu galibiyetin ardından Benfica, puanını 78 yaparak maç fazlasıyla en yakın takipçisi Sporting CP'ye 3 puan fark attı. Estoril, 42 puanda kaldı.



Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, Sporting CP'yi ağırlayacak. Estoril, Moreirense deplasmanına gidecek.