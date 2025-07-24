Benfica'da Joao Felix için geri sayım!

Chelsea forması giyen Joao Felix, kariyerine eski takımı Benfica'da devam etmeye hazırlanıyor.Daha önce Benfica'ya geri dönmek istediğini söyleyen Felix, perşembe günü geleceği için gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.A Bola'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcunun, eski takımı Benfica'ya geri dönüşü çok yakın. Benfica'nın, Felix'in haklarının yarısı için 27 milyon euro'yu ödemeyi göze aldığı ve Chelsea ile anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.Benfica Başkanı Rui Costa da 26 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak hazırlık maçına kadar Felix transferini tamamlamak istiyor.Felix'in, eski takımı Benfica'ya geri dönüşünün kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.