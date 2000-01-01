Beal'ın menajeri: "Wizards'ın şampiyonluk şansı olsa, Brad gelebilirdi..."

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın menajeri Mark Bartelstein, Beal'ın Orlando'da bulunmayacağının asıl sebebini açıkladı.



SiriusXM NBA Radyo ile yaptığı röportajda, Bartelstein bunun nedenini şu şekilde anlattı:



"Bu yıl meşru bir şampiyonluk adayı olsalardı, eminim biraz farklı bir tartışma olurdu. Risk ve ödül oranını değerlendirmeniz gerekiyor. Wizards'ın şimdi sahip olduğu fırsatı küçümsemek niyetinde değilim. Bu onlar için büyük bir andır. Playofflara kalmak, birçok yönden yeniden yapılanma olacak bir sezon için dönüm noktası olacaktır. Kimsenin, onların bir playoff takımı olma şansına sahip olduğunu düşündüklerini sanmıyorum."



Beal'ın, devam eden omuz sorunu nedeniyle bubble'daki maçlarda oynamayacağı açıklanmıştı. Beal 2019-20 sezonunu, 30.5 sayı, 4.2 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları ile tamamlamıştı.



