Bayless: "LeBron'un tek yapabileceği şey, sahte rekorlar kırmak"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA sezonunun başlangıcında oturacağına dair argümanı reddetti.



NBA'in, Final serisinin son maçından sonraki iki aydan biraz fazla süre olan Aralık ayı sonunda, yeni sezonun başlaması için bastırdığı biliniyor. Bazı raporlara göre, ligin bazı yıldızlarının bundan memnun olmadığı ve sezonun Martin Luther King gününde (18 Ocak) başlamasını istediği bildirilmişti.



Lakers guardı Danny Green, geçtiğimiz günlerde sezonun Aralık ayında başlaması durumunda, LeBron'un en azından ilk ayda oturmasını beklediğini söylemişti.



Bayless, UNDISPUTED programında konuyla ilgili farklı bir görüş ifade etti. Skip, LeBron'un istatistiklerini artırmak için en başından oynamayı seçeceğinden emin olduğunu belirtirken, bunun arkasındaki motivasyonun, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın üzerinde olabildiğince çok rekora sahip olmak olduğunu açıkladı:



"Bahse girerim LeBron başlangıçta oturmaz. Açılış gecesi çıkar ve 38 dakika oynar. Neden biliyor musun? Çünkü zorunda da o yüzden. Chicago'daki o hayaleti kovalamaktan geriye kalan tek şey, uzun ömürlülük başarıları."



Skip, bu şampiyonluk sezonundan sonra James'in "istatistik kasan bir oyuncu" olacağını ayrıca belirtti:



"LeBron'un yapabileceği tek şey dakikaları, sayıları ve asistleri üst üste yığarak, uzun vadeli sahte rekorlar kırmak. Ama Father Time (bir oyuncunun yaşlılık dönemi) yavaştan yaklaşmaya da başladı."



