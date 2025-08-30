Batista Mendy, Sevilla yolcusu!

Trabzonspor forması giyen Batista Mendy, kariyerine Sevilla'da devam etmeye hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İspanyol kulübü, Batista Mendy'nin transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağladı.
Mendy, takımlar arasındaki anlaşmanın ardından İspanya'ya sağlık kontrolüne davet edildi.
25 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un iki yıl önce kadrosuna kattığı Mendy, bordo-mavili forma altında çıktığı 83 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
