Bashiru: "Ben kahraman değilim"

Hatayspor'a, Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren Dele Bashiru, karşılaşma sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bashiru: 'Ben kahraman değilim'
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25 Eylül 2023 22:35
Hatayspor'da Dele Bashiru, 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Bashiru, "Karşımızda çok iyi bir takım vardı. Hafta içi çok çalıştık. Volkan Hocamız da analizleri gösterdi ve kazanacağımızı söyledi. Sahada; takımımız, Hatay ve hocamız için gereğini yaptık. Ben kahraman olmadım. Biz hepimiz birlikte kahraman olduk." dedi.

Bashiru, Volkan Demirel'in attığı galibiyet golünün ardından kendisine bir şey söyleyip söylemediğine yönelik gelen soruya, "Golden sonra herkes üstüme çıktı. Kimseyi duyamadım. Belki daha sonra Volkan hoca bir şeyler söyler" cevabını verdi.

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