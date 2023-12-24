Basel'den Yusuf Demir kararı!

Galatasaray'ın Basel'e kiraladığı Yusuf Demir için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Alman basınında yer alan habere göre; İsviçre ekibi Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi erkenden feshedilebilir.
Beklentileri henüz karşılayamayan 20 yaşındaki oyuncunun, ocak transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi.
AYRILIKLAR OLACAK
Basel yönetim kurulu üyesi David Degen yaptığı açıklamada, ocak transfer döneminde bazı oyuncuların ayrılacağını açıkladı. Habere göre bu oyunculardan biri de Yusuf Demir.
TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖZÜNE GİREMEDİ
İsviçre ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asist yapan oyuncu, teknik direktör Fabio Celestini'in gözüne giremedi.
Yusuf Demir'in kış transfer döneminde Basel'den kesin olarak ayrılacağı vurgulandı. İsviçre ekibi, genç oyuncuyu 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralamıştı.
Alman basınında yer alan habere göre; İsviçre ekibi Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi erkenden feshedilebilir.
Beklentileri henüz karşılayamayan 20 yaşındaki oyuncunun, ocak transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi.
AYRILIKLAR OLACAK
Basel yönetim kurulu üyesi David Degen yaptığı açıklamada, ocak transfer döneminde bazı oyuncuların ayrılacağını açıkladı. Habere göre bu oyunculardan biri de Yusuf Demir.
TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖZÜNE GİREMEDİ
İsviçre ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asist yapan oyuncu, teknik direktör Fabio Celestini'in gözüne giremedi.
Yusuf Demir'in kış transfer döneminde Basel'den kesin olarak ayrılacağı vurgulandı. İsviçre ekibi, genç oyuncuyu 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralamıştı.
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