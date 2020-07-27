Başakşehir'de şampiyonluk primi belli oldu

Lig şampiyonluğu sayesinde UEFA'dan minimum 30 milyon Euro Şampiyonlar Ligi gelirini garantileyen Başakşehir'de yönetim kesenin ağzını açtı.Turuncu-lacivertli futbolcuların 500'er bin TL primle ödüllendirileceği öğrenildi. Başakşehir'de sezon boyunca takıma galibiyetlerde 40-50 bin TL primler verilerek şampiyonluk için motivasyon üst seviyede tutuldu.İstanbul ekibinin şampiyonluğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kutladı. Erdoğan'ın "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu M.Başakşehir ve taraftarlarını tebrik ediyorum" mesajı kupa töreni öncesinde okundu. Sonrasında ise Başakşehir Stadı'nın açılışında (24 Temmuz 2014) yapılan gösteri maçında Başkan Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı formanın bugüne kadar kimseye verilmediği ve bundan sonra da kimseye verilmeyeceğini Göksel Gümüşdağ açıkladı. Stada dev bir 12 numaralı Erdoğan forması asıldı."Yıllardır bu şampiyonluk için savaşıyoruz. Çok mutluyum, neler söyleyeceğimi bilemiyorum. İnanılmaz bir şey. İnşallah, bu son kupamız olmayacak.""Bu başarı çok çalışmanın bir eseri. Takım olarak çok emek verdik.""Güzel bir duygu. Bunu bana yaşatan başkanıma, hocama, teknik heyetime, takım arkadaşlarıma, tesisteki herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün tarih yazdık!Hayallerim gerçek oldu.""Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Medipol Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım.""Bu mutluluğu daha önce de yaşamıştım ama bu başka. Takımın ilk şampiyonluğu. Çok mutluyum.""Çok mutlu ve gururluyuz. Bu gururu yaşamak herkesin hakkı. Tüm hocalarımıza, başkanımıza teşekkür ediyoruz.""Buraya gelirken tek misyonum Başakşehir'i şampiyon yapmaktı. Kontratımın son yılında bunu başardım.""Bu ülkede yaşamak benim için büyük keyif. Burada olmayan bu başarıyı anlamaz."