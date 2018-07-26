Başakşehir ve Intercity'den anlaşma ve Formula 1 müjdesi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile Intercity sponsorluk sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
Intercity'nin Kurtköy'deki genel merkezinde gerçekleştirilen törene, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve turuncu-lacivertli futbolcular katıldı.
Medipol Başakşehir ile 3 yıldır sponsor olduklarını hatırlatan Vural Ak, "Başakşehir'i diğer kulüplerden ayrı tutuyoruz. Muhteşem bir başarı hikayesi yazıyorsunuz. En az 3 yıl daha devam etmek üzere imza atacağız. Küçük bir destekle çorbada tuzumuz olduğu için çok mutluyuz. Türkiye'ye örnek olan bir başarı hikayesinin parçası olmak bizi mutlu ediyor. Bu sene sizden şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Intercity olarak spora uzun yıllardır büyük destek verdiklerini belirten Vural Ak, şöyle konuştu:
"İstanbul Park'ı aldıktan sonra motor sporlarına ağırlık verdik. Yılda ortalama 80 yeni pilot yetiştiriyoruz. Burada yılın neredeyse 300 günü bir aktivite var. Formula 1, otomobil sporlarının zirvesi. Geçen sene yeni dönem için Formula 1'i burada yapmak için talebimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız bizi destekledi. Şimdi F1 takviminden bir ülkenin çıkması lazım ki onun yerine girelim, onu bekliyoruz. İnşallah seneye takvim açıklandığında orada olacağız."
Gümüşdağ: "Takımı daha da hızlandıralım diyoruz"
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da Intercity ile sponsorluk sözleşmesini uzattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
"Intercity firmasıyla çok ortak yönümüz var. Onlar da bizim gibi yönetim olarak kurumsal, şeffaf ve dinamikler." sözlerini kullanan Gümüşdağ, "Yüz yıllık kulüplerle bir yarıştayız. Şampiyonluğun son haftaya kadar belli olmamasını sağladık. İnşallah bu sene Formula 1'de startı verelim ve takımı daha da hızlandıralım diyoruz. Vural Bey'le sadece sponsorluğun ötesinde manevi bir gönül dostluğumuz var. Başakşehir uluslararası arenada her geçen gün kendinden söz ettiren bir kulüp oldu." şeklinde görüş bildirdi.
Kısa sürede Medipol Başakşehir'i çok önemli bir noktaya taşıdıklarını vurgulayan Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah bu sene başarımızı daha da taçlandıracağız. İstanbul Park, İstanbul dünyanın en güzel şehri, Formula 1'in yeniden İstanbul'da olması çok güzel olur. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da oluruyla Formula 1 inşallah yeniden İstanbul'a gelir. Intercity ve Başakşehir ailesine bu sponsorluğun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sene hızlı ve heyecanlı bir şekilde startı verip, son maçlara bırakmadan şampiyonluğu alacağız."
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Intercity'nin Kurtköy'deki genel merkezinde gerçekleştirilen törene, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve turuncu-lacivertli futbolcular katıldı.
Medipol Başakşehir ile 3 yıldır sponsor olduklarını hatırlatan Vural Ak, "Başakşehir'i diğer kulüplerden ayrı tutuyoruz. Muhteşem bir başarı hikayesi yazıyorsunuz. En az 3 yıl daha devam etmek üzere imza atacağız. Küçük bir destekle çorbada tuzumuz olduğu için çok mutluyuz. Türkiye'ye örnek olan bir başarı hikayesinin parçası olmak bizi mutlu ediyor. Bu sene sizden şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Intercity olarak spora uzun yıllardır büyük destek verdiklerini belirten Vural Ak, şöyle konuştu:
"İstanbul Park'ı aldıktan sonra motor sporlarına ağırlık verdik. Yılda ortalama 80 yeni pilot yetiştiriyoruz. Burada yılın neredeyse 300 günü bir aktivite var. Formula 1, otomobil sporlarının zirvesi. Geçen sene yeni dönem için Formula 1'i burada yapmak için talebimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız bizi destekledi. Şimdi F1 takviminden bir ülkenin çıkması lazım ki onun yerine girelim, onu bekliyoruz. İnşallah seneye takvim açıklandığında orada olacağız."
Gümüşdağ: "Takımı daha da hızlandıralım diyoruz"
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da Intercity ile sponsorluk sözleşmesini uzattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
"Intercity firmasıyla çok ortak yönümüz var. Onlar da bizim gibi yönetim olarak kurumsal, şeffaf ve dinamikler." sözlerini kullanan Gümüşdağ, "Yüz yıllık kulüplerle bir yarıştayız. Şampiyonluğun son haftaya kadar belli olmamasını sağladık. İnşallah bu sene Formula 1'de startı verelim ve takımı daha da hızlandıralım diyoruz. Vural Bey'le sadece sponsorluğun ötesinde manevi bir gönül dostluğumuz var. Başakşehir uluslararası arenada her geçen gün kendinden söz ettiren bir kulüp oldu." şeklinde görüş bildirdi.
Kısa sürede Medipol Başakşehir'i çok önemli bir noktaya taşıdıklarını vurgulayan Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah bu sene başarımızı daha da taçlandıracağız. İstanbul Park, İstanbul dünyanın en güzel şehri, Formula 1'in yeniden İstanbul'da olması çok güzel olur. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da oluruyla Formula 1 inşallah yeniden İstanbul'a gelir. Intercity ve Başakşehir ailesine bu sponsorluğun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sene hızlı ve heyecanlı bir şekilde startı verip, son maçlara bırakmadan şampiyonluğu alacağız."
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