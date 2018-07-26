Başakşehir ve Intercity'den anlaşma ve Formula 1 müjdesi

Gümüşdağ: "Takımı daha da hızlandıralım diyoruz"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile Intercity sponsorluk sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.Intercity'nin Kurtköy'deki genel merkezinde gerçekleştirilen törene, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve turuncu-lacivertli futbolcular katıldı.Medipol Başakşehir ile 3 yıldır sponsor olduklarını hatırlatan Vural Akifadelerini kullandı.Intercity olarak spora uzun yıllardır büyük destek verdiklerini belirten Vural Ak, şöyle konuştu:İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da Intercity ile sponsorluk sözleşmesini uzattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.sözlerini kullanan Gümüşdağ,şeklinde görüş bildirdi.Kısa sürede Medipol Başakşehir'i çok önemli bir noktaya taşıdıklarını vurgulayan Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı: