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Başakşehir, Shomurodov'u duyurdu!

RAMS Başakşehir, Özbek santrfor Eldor Shomurodov'la anlaştığını duyurdu.

calendar 10 Temmuz 2025 23:10 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 23:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Başakşehir, Shomurodov'u duyurdu!
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RAMS Başakşehir, İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen Özbek milli futbolcu Eldor Shomurodov'u renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu da kaydedildi.

Roma'nın 2021'de transfer ettiği Eldor Shomurodov, tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 13 gol kaydetti.

Özbek oyuncu, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında Spezia, 2023-2024'te ise Cagliari'de kiralık olarak görev yapmıştı.

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