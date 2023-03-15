UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Belçika'nın Gent ekibini konuk etti.Başakşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gent 4-1 kazandı. Belçika'daki maçta temsilcimiz Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve toplam 5-2'lik skora ulaşan Belçika ekibi, çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz ise turnuvaya veda etti.İlk yarım saatinde gol çıkmayan mücadelede Gentli futbolcu31, 32 ve 34. dakikalarda Başakşehir ağlarını havalandırdı. Gent'teise 37. dakikada fileleri havalandırdı.İlk yarısı 4-0 Gent'in üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede 88. dakikada Başakşehir'in yeni transferi Adnan Januzaj, rakip fileleri havalandırdı. Mücadele, 4-1 Gent'in üstünlüğüyle tamamlandı. Toplam 5-2'lik skorla mağlup olan temsilcimiz, bu sezonki UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasını noktaladı.Medipol Başakşehir'in Gent ile oynadığı mücadele için Süper Lig'deki bazı kulüplerin başkanları da Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi.İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın davetiyle maçı izlemek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Yusuf Günay, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Giresunspor Başkanı Nahit Ramazan Yamak ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç mücadeleyi birlikte izledi.Medipol Başakşehir ile Gent karşılaşması öncesinde Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.Kale arkası tribününde de üzerinde Türkiye haritası ve depremden etkilenen 11 ilin yer aldığı görsel ile "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı pankart yer aldı.Satılan biletlerden elde edilecek tüm gelirin de deprem bölgesine bağışlanacağı açıklandı.Medipol Başakşehir ile Gent arasında oynanan karşılaşmayı Belçikalı taraftarlar da kendilerine ayrılan yerde izledi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede yaklaşık 150 Belçikalı taraftar tribünde yer aldı.31. dakikada Gent mücadelede öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Montes, ceza sahasına içine hareketlenen Hong'u gördü. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcu, müsait pozisyondaki Orban'a pasını aktardı. Orban, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.32. dakikada Gent bir gol daha buldu. Hong'un sol kanada gönderdiği pasta Biglia'nın kayarak müdahale ettiği top Orban'ın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-2.34. dakikada Gent farkı 3'e çıkardı Montes'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Cuypers, penaltı noktasına hareketlenen Orban'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen meşin yuvarlak yine Orban'da kaldı. Nijeryalı oyuncu bu kez topu boş kaleye göndererek farkı 3'e çıkardı: 0-3.37. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla uluşan Kums, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Cuypers'in kafa vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti: 0-445+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Okaka'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Roef uzanaram meşin yuvarlağı kornere gönderdi.Mücadelenin ilk yarısı Gent'in 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.58. dakikada Lima'nın düşürülmesiyle ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Roef'ta kaldı.78. dakikada Januzaj'ın ceza sahası önünde baskısı sonrasında topu kapan Mahmut Tekdemir, ceza yayı üzerindeki Aleksic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.88. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Mahmut Tekdemir, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Okumu'dan seken top Januzaj'ın önünde kaldı. Bu futbolcu kale sahası içinde sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4.Karşılaşma Gent'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Başakşehir Fatih TerimBenoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien BerthomieuVolkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 46 Szysz), Serdar Gürler (Dk. 80 Batuhan Çelik), Okaka (Dk. 68 Januzaj)Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadue-Ngadjui, Torunarigha (Dk. 68 Okumu), Kums, De Sart, Fofana (Dk. 68 Samoise), Hong (Dk. 68 Odjidja-Ofoe), Cuypers (Dk. 67 Depoitre), Orban (Dk. 82 Hauge)Dk. 31, Dk. 32 ve Dk. 34 Orban, Dk. 37 Cuypers (Gent), Dk. 88 Januzaj (Medipol Başakşehir)Dk. 24 Serdar Gürler, Dk. 36 Lucas Biglia, Dk. 71 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)