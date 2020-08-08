Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı açıkladı

"ŞAMPİYONLAR LİGİ; HEYECAN"

SON DAKİKA | Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı transfer ettiğini açıkladı. pic.twitter.com/L7gM95wjC0



— Sporx (@sporx) August 8, 2020

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı."Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."Hasan Ali Kaldırım, transferinin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı."Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'e bugün itibariyle 3 yıllığına imza atmış bulunmaktayım. Medipol Başakşehir ile ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu kalbimde taşıyorum.Transfer görüşmelerine başladığımız ilk andan itibaren bana verdikleri değeri sonuna kadar hissettiren Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'a, kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt'e, takımında yer verme kararı alarak beni onurlandıran Teknik Direktörümüz Sayın Okan Buruk'a, tüm kulüp paydaşlarına, bu süreç boyunca destekleriyle bana güç veren aileme, menajerim Mirsad Türkcan'a, Utku Cenikli'ye ve Cemal Kaldırım'a teşekkür ederim. Benim için yeni bir mücadele başlıyor ve ben buna hazırım!"