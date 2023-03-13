Başakşehir-Gent maçının hakemi belli oldu

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Başakşehir-Gent maçının hakemi Benoit Bastien oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir-Gent maçının hakemi belli oldu
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13 Mart 2023 15:55
Medipol Başakşehir'in Belçika'nın Gent ekibiyle yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Jeremie Pignard'ın dördüncü hakemliğini yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Willy Delajod ile Stephanie Frappart görev alacak.

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