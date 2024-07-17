Başakşehir, Efkan ile anlaştı!

Yeni sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Başakşehir, Efkan Bekiroğlu transferi için Ankaragücü ve oyuncuyla görüşmelerini hızlandırdı.



Tarafların büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Efkan Bekiroğlu'nun Ankaragücü ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. Alanyaspor'dan sonra Ankaragücü'nde de başarılı bir performans sergileyen, attığı frikik golleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncuya çok sayıda talip vardı.



Tarafların kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU