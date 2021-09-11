Başakşehir deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in dördüncü haftasında 12 Eylül Pazar günü Göztepe'ye konuk olacak.



Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 ve son maçında da iç sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Göztepe ise üç hafta sonunda iki beraberlikle iki puan aldı.



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Danijel Aleksic'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.



