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Başakşehir'den, Shomurodov için teklif!

RAMS Başakşehir, Roma forması giyen Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Başakşehir, Özbek futbolcu için Roma'ya 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 2.7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif sunacak.

calendar 09 Temmuz 2025 20:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Başakşehir'den, Shomurodov için teklif!
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Yaz transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak isteyen RAMS Başakşehir, Roma'nın golcüsü için teklif hazırlığı yapıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, RAMS Başakşehir, Roma'nın Özbek golcüsü Eldor Shomurodov'u transfer etmeye çok yakın.

Özbek golcü için Başakşehir, 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 2.7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu içeren paketi Roma'ya sunacak. Roma, Shomurodov'un bir sonraki satışından yüzde 10 pay talep ettiği belirtildi.

Başakşehir, Eldor Shomurodov ile  2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

2024/2025 sezonunda Başkent ekibi ile 37 maça çıkan Shomurodov, 7 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

 

 

 

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