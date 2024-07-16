Başakşehir'den Onur Bulut atağı

Beşiktaş forması giyen Onur Bulut'a Süper Lig'den talip çıktı.
NTV'de yer alan habere göre; Başakşehir, Onur Bulut'u kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun transferi için başkanlar düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.
ONUR BULUT'UN BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, Onur'un rotasyonuna Transfer yapmasının ardından transfere onay vermeyi planlıyor. Bonservis bedeli olarak 750 bin Euro konuşuluyor.
Oyuncu ise Başakşehir tarafıyla büyük oranda anlaşmaya vardı.
NTV'de yer alan habere göre; Başakşehir, Onur Bulut'u kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun transferi için başkanlar düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.
ONUR BULUT'UN BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, Onur'un rotasyonuna Transfer yapmasının ardından transfere onay vermeyi planlıyor. Bonservis bedeli olarak 750 bin Euro konuşuluyor.
Oyuncu ise Başakşehir tarafıyla büyük oranda anlaşmaya vardı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU