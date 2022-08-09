Başakşehir'de Peter Zulj ile yollar ayrıldı

Başakşehir, Peter Zulj'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de Peter Zulj ile yollar ayrıldı
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09 Ağustos 2022 17:12
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibi, Peter Zulj'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığını duyurdu.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Futbolcumuz Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj'a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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