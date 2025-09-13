Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi!

Başakşehir, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.



Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

2023'te Başakşehir'in başına geçen Çağdaş Atan'la yollar 8 Eylül'de ayrılmıştı.Teknik direktörlük kariyerine 5 Ekim 2021'de Antalyaspor ile başlayan Nuri Şahin, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet aldı.Nuri Şahin'in öğrencileri 23 maçtan beraberlikle ayrılırken 31 karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı.2024-25 sezonunun başında uzun yıllar top koşturduğu Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönen Şahin, Bundesliga ekibinde 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.