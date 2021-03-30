Barcelona'dan Wijnaldum'a bol sıfırlı teklif!

Barcelona, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre; Gini Wijnaldum, sözleşmesinin bitmesinin ardından bu sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak. 30 yaşındaki oyuncu, kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadı.



Barcelona, Liverpool ile anlaşamayan Gini Wijnaldum'a 3 yıllık bir sözleşme ve sezon başına net 8 milyon euro maaş önerdi. Hollandalı orta saha henüz bu teklife net bir cevap vermedi.



Liverpool ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Wijnaldum, bu sezon 40 maçta forma giydi ve 3 gol attı.



