Barcelona U19 futbolcusu Eman Kospo: "Türkiye'deki herkes benim kardeşlerim"

Barcelona U19 futbolcusu Eman Kospo, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barcelona U19 futbolcusu Eman Kospo: 'Türkiye'deki herkes benim kardeşlerim'
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28 Nisan 2025 23:15
UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasında Trabzonspor'u 4-1 yenerek şampiyon olan Barcelona'nın defans oyuncusu Eman Kospo, "Şampiyon olduğum için çok mutluyum, 4-1 bir final için harika bir skor." dedi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kospo, Avrupa Şampiyonu olmanın hayatında yaşadığı en iyi his olduğunu dile getirdi.

Kospo, "Başlangıçta Trabzonspor çok iyi savunma yapıyordu ama tabii ki herkesin gördüğü gibi biz topla oynamak istiyorduk. İkinci golden sonra daha fazla kontrolümüz oldu, oynamak için daha fazla özgüvenimiz vardı ve topla hızlı oynamaya başladığımızda yoruldular. Şampiyon olduğum için çok mutluyum, 4-1 bir final için harika bir skor." dedi.

Her rakibe saygı duyduğunu belirten genç oyuncu, "Futbolda her şey mümkün. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor da iyi oynadı ama biz topa sahip olmayı sadece onlara karşı değil oynadığımız her takıma karşı böyle oynamaya çalıştık. Ama 4-1 kazanmayı beklemiyordum." diye konuştu.

Gelecek hedeflerinden bahseden İsviçreli oyuncu, şunları kaydetti:

"Benim için 3-5 ay sonrasını değil yarın ne olacağını biliyorum. Bir oyuncu ve bir insan olarak her geçen gün daha iyi olmak istiyorum. Her gün daha çok çalışmam gerekiyor. Elbette profesyonel bir oyuncu ve futbolcu olmak istiyorum. Bugün olduğu gibi kupalar kazanmak istiyorum."

Kospo, her şey için Allah'a şükrettiğini vurgulayarak "Ben de Müslümanım ve Türkiye'deki herkes benim kardeşlerim. Biz de bir nesil Müslümanız, bu yüzden dinimi seviyorum, bu benim hayatımdaki en önemli şey. Sadece bir maç oynadık, Trabzonspor için gelecekte her şeyin en iyisini diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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