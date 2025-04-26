El Clasico olarak adlandırılan

ve Barcelona takımları arasında oynanan maçlarda bu zamana kadar

'in 105, Barcelona'nın 101 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.





İspanya Kral Kupası finalinde şampiyonluğun iki önemli adayı Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dev maç, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Barça, bugüne kadar 31 kez, eflatun beyazlılar ise 20 kez kupayı müzesine götürdü.Barcelona - Real Madrid maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.Sevilla'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Yamal, Raphinha, Torres.Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius JR, Mbappe.Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor.Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.Real Madrid'de ise Eduardo Camavinga ile birlikte uzun süreli sakatlıkları bulunan Dani Carvajal ile Eder Militao, El Clasico'da forma giyemeyecek.RealMadridRealMadridİki takım arasında 12 Ocak'ta oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid'i 5-2 yenen Barcelona, ligin ilk yarısında da ezeli rakibini deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.