İspanya Kral Kupası finalinde şampiyonluğun iki önemli adayı Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dev maç, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Barça, bugüne kadar 31 kez, eflatun beyazlılar ise 20 kez kupayı müzesine götürdü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Barcelona - Real Madrid maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.
Sevilla'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Yamal, Raphinha, Torres.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius JR, Mbappe.
BARCELONA'DA EKSİKLER
Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor.
Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.
REAL MADRID'DE EKSİKLER
Real Madrid'de ise Eduardo Camavinga ile birlikte uzun süreli sakatlıkları bulunan Dani Carvajal ile Eder Militao, El Clasico'da forma giyemeyecek.
TARİHTE REAL MADRID ÜSTÜN
El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid ve Barcelona takımları arasında oynanan maçlarda bu zamana kadar Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 101 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
SON İKİ MAÇTA BARÇA 9 GOL ATTI
İki takım arasında 12 Ocak'ta oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid'i 5-2 yenen Barcelona, ligin ilk yarısında da ezeli rakibini deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.
Barcelona - Real Madrid maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.
Sevilla'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Yamal, Raphinha, Torres.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius JR, Mbappe.
BARCELONA'DA EKSİKLER
Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor.
Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.
REAL MADRID'DE EKSİKLER
Real Madrid'de ise Eduardo Camavinga ile birlikte uzun süreli sakatlıkları bulunan Dani Carvajal ile Eder Militao, El Clasico'da forma giyemeyecek.
TARİHTE REAL MADRID ÜSTÜN
El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid ve Barcelona takımları arasında oynanan maçlarda bu zamana kadar Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 101 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
SON İKİ MAÇTA BARÇA 9 GOL ATTI
İki takım arasında 12 Ocak'ta oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid'i 5-2 yenen Barcelona, ligin ilk yarısında da ezeli rakibini deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.