Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, PSG ile deplasmanda karşılaştı.



Parc des Princes'te oynanan maçı Barcelona 3-2 kazandı. Konuk ekip 37. dakikada Raphinha ile 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla önde tamamladı. İkinci yarı PSG, 48. dakikada Ousmane Dembele ile beraberliği yakaladı. Sadece 3 dakika sonra Vitinha, PSG'yi öne geçiren golü kaydetti. Beraberlik için baskısını artıran BArça, Raphinha ile 62. dakikada eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 77. dakikada Christensen ile bir gol daha buldu ve maçı 3-2 kazandı.



88. dakikada sarı kart gören Andreas Christensen, rövanş maçında cezalı duruma düştü.



16 yaşındaki Lamin Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde çeyrek final oynayan en genç oyuncu oldu.



TARİHE GEÇEN MAÇ SAYISI



Paris Saint-Germain formasıyla 436. maçına çıkan Marquinhos, kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu ünvanını ele geçirdi.



PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşayan Ousmane Dembele, turnuvada hem Barcelona formasıyla hem de İspanyol ekibine gol atan 10'uncu oyuncu olmayı başardı..



RAPHINHA'DAN BİR İLK



PSG ağlarına iki gol atan Raphinha, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşadı.



Karşılaşmanın rövanş mücadelesi 16 Nisan Salı günü Barcelona'da oynanacak.





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