Barcelona'dan Kingsley Coman harekatı!

Kanat transferi yapmak isteyen Barcelona'da sıcak bir gelişme yaşandı.



Sky'da yer alan habere göre; Barcelona, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Bu doğrultuda Barcelona'nın Fransız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.



Öte yandan Bayern Münih'in de Coman'ı kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.



BAYERN MÜNİH RAKAMLARI



28 yaşındaki Fransız futbolcu, Bayern formasıyla şu ana dek 294 maça çıktı ve 63 gol, 66 asistlik performans sergiledi.





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