Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Bandırmaspor, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller 37 ve 51. dakikalarda sırasıyla Marco Paixao ve Mehmet Özcan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligde puanını 11'e çıkarırken Ankaragücü 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Ümraniye deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller 37 ve 51. dakikalarda sırasıyla Marco Paixao ve Mehmet Özcan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligde puanını 11'e çıkarırken Ankaragücü 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Ümraniye deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.