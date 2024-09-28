Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Bandırmaspor, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller 37 ve 51. dakikalarda sırasıyla Marco Paixao ve Mehmet Özcan'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor, ligde puanını 11'e çıkarırken Ankaragücü 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Ümraniye deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.