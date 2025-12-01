Balıkesirspor müthiş seriyle Play-Off potasına girdi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona ilk 4 haftada galibiyet alamayarak başladıktan sonra teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde çıkışa geçen Balıkesirspor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle adını Play-Off hattına yazdırdı.



Grupta üst üste üçüncü galibiyetini evinde Uşakspor'u 3-1 yenerek alan Bal-Kes puanını 21 yaparak bu sezon ilk kez Play-Off potasına girmeyi başardı.



Grupta dördüncü sıraya tırmanan kırmızı-beyazlıları futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 as oyuncusunun liglerdeki birçok futbolcuyla birlikte PFDK'dan 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları alması da durdurmadı. Balıkesirspor, as oyuncularının cezaları sonrasında altyapısından 9 genç futbolcuyu A takım kadrosuna almıştı.