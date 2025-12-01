01 Aralık
Balıkesirspor müthiş seriyle Play-Off potasına girdi

Sezona kötü başlangıç yapan Balıkesirspor, son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla beraber Play-Off potasına yükselmeyi başardı.

calendar 01 Aralık 2025 16:33 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 16:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona ilk 4 haftada galibiyet alamayarak başladıktan sonra teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde çıkışa geçen Balıkesirspor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle adını Play-Off hattına yazdırdı.

Grupta üst üste üçüncü galibiyetini evinde Uşakspor'u 3-1 yenerek alan Bal-Kes puanını 21 yaparak bu sezon ilk kez Play-Off potasına girmeyi başardı.

Grupta dördüncü sıraya tırmanan kırmızı-beyazlıları futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 as oyuncusunun liglerdeki birçok futbolcuyla birlikte PFDK'dan 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları alması da durdurmadı. Balıkesirspor, as oyuncularının cezaları sonrasında altyapısından 9 genç futbolcuyu A takım kadrosuna almıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
