Balıkesirspor'a ikincilik tesellisi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta liderliği Muğlaspor'a kaptıran Balıkesirspor, geriye düşse de ikincilik ile teselli buldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'a ikincilik tesellisi
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27 Mart 2025 13:45
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftalarca koruduğu liderlik koltuğunu Muğlaspor'a kaptıran Balıkesirspor, şampiyonluk yarışında geriye düşse de ikinci sırada yer alarak teselli buldu.

Halen şampiyonluk şansını sürdüren Bal-Kes, evinde Beykoz İshaklı Spor'u yıldız golcüsü Bertuğ Bayar'ın hat-trick yapmasıyla 3-1 yendi. Grupta 48 puana ulaşan Balıkesir, son 5 maça lider Muğlaspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, takipçisi Silivrispor'la arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Balıkesir, ligden çekilen Adıyamanspor'la oynaması gereken karşılaşmadan da hükmen 3 puan alacak.

Normal sezonu ikinci bitirecek takım Play-Off aşamasında adını direkt grup finaline yazdıracak.

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