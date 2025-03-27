Balıkesirspor'a ikincilik tesellisi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftalarca koruduğu liderlik koltuğunu Muğlaspor'a kaptıran Balıkesirspor, şampiyonluk yarışında geriye düşse de ikinci sırada yer alarak teselli buldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Halen şampiyonluk şansını sürdüren Bal-Kes, evinde Beykoz İshaklı Spor'u yıldız golcüsü Bertuğ Bayar'ın hat-trick yapmasıyla 3-1 yendi. Grupta 48 puana ulaşan Balıkesir, son 5 maça lider Muğlaspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, takipçisi Silivrispor'la arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Balıkesir, ligden çekilen Adıyamanspor'la oynaması gereken karşılaşmadan da hükmen 3 puan alacak.
Normal sezonu ikinci bitirecek takım Play-Off aşamasında adını direkt grup finaline yazdıracak.
Halen şampiyonluk şansını sürdüren Bal-Kes, evinde Beykoz İshaklı Spor'u yıldız golcüsü Bertuğ Bayar'ın hat-trick yapmasıyla 3-1 yendi. Grupta 48 puana ulaşan Balıkesir, son 5 maça lider Muğlaspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, takipçisi Silivrispor'la arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Balıkesir, ligden çekilen Adıyamanspor'la oynaması gereken karşılaşmadan da hükmen 3 puan alacak.
Normal sezonu ikinci bitirecek takım Play-Off aşamasında adını direkt grup finaline yazdıracak.