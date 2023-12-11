Bakan Tunç: 'Adli soruşturma başlatıldı'

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi.



Bakan Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:



"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır."





BAKAN YERLİKAYA: "TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yaşanan olayın takipçisi olacaklarını söyledi.



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



BAKAN BAK'TAN DA KINAMA GELDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırısı hakkında açıklama yayımladı.



Bakan Bakanı Osman Aşkın Bak, yapılan bu saldırıyı kınadı.



İşte o paylaşım;



''MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.''





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